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Сборная Украины по волейболу на тай-брейке вырвала победу над Японией в Лиге наций (видео)
"Сине-желтые" выиграли свой четвертый поединок на турнире и продолжают идти в зоне плей-офф.
Мужская сборная Украины по волейболу одержала победу над командой Японии в своем седьмом матче в Лиге наций.
Поединок завершился триумфом "сине-желтых" со счетом 3:2 по сетам – 24:26, 25:17, 25:18, 22:25, 15:13.
Для сборной Украины это четвертая победа в турнире. На старте Лиги наций наша команда обыграла США (3:0) и Кубу (3:2), после чего проиграла Бразилии (2:3), Ирану (2:3) и Франции (0:3), а затем победила Турцию (3:0).
Таким образом, теперь на счету украинской команды 4 победы и 3 поражения. "Сине-желтые" продолжают идти в зоне плей-офф.
Следующий матч в Лиге наций украинцы проведут в воскресенье, 29 июня, против Болгарии. Начало – в 19:00 по киевскому времени.
Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории играет в Лиге наций.
Каждая сборная на групповом этапе проведет по 12 матчей, после чего определятся восемь команд, которые выйдут в плей-офф.