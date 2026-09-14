Сборная Украины по волейболу одержала четвертую подряд победу на Евро-2026

Мужская сборная Украины по волейболу / CEV

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Сборная Украины по волейболу обыграла Португалию в четвертом туре группового этапа чемпионата Европы-2026.

Матч завершился победой "сине-желтых" со счетом 3:0 по сетам (25:18, 25:18, 25:19).

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Самым результативным игроком сборной Украины в этом поединке стал Олег Плотницкий, в активе которого 19 очков.

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Полное видео матча Украина — Португалия

Для "сине-желтых" это четвертая подряд победа на Евро-2026. До этого команда Рауля Лосано одолела Израиль (3:1), обыграла Северную Македонию (3:0) и одолела действующих вице-чемпионов мира — Болгарию (3:1).

Благодаря победе над Португалией сборная Украины возглавила турнирную таблицу в своей группе чемпионата Европы.

Турнирная таблица. Группа B

1. Украина — 4 победы (4 матча), 12 очков (12:2 — по сетам)

2. Польша — 3 победы (3), 9 очков (9:0)

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3. Болгария — 2 победы (3), 6 очков (7:3)

4. Израиль — 1 победа (3), 2 очка (4:8)

5. Португалия — 0 побед (4), 1 очко (2:12)

6. Северная Македония — 0 побед (3), 0 очков (0:9)

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Отметим, что украинцы еще после матча с Болгарией досрочно вышли в плей-офф Евро-2026. Своего соперника в 1/8 финала "сине-желтые" узнают по итогам группового раунда.

Для сборной Украины это четвертый подряд выход в плей-офф мужского Евро по волейболу. На предыдущем чемпионате Европы "сине-желтые" дошли до четвертьфинала.

В заключительном матче группового этапа сборная Украины во вторник, 15 сентября, сыграет с Польшей. Потенциальный поединок за первое место в группе B начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по волейболу не сумела выйти в плей-офф женского Евро-2026.

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