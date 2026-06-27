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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Сборная Украины по волейболу одержала третью подряд победу в Лиге наций

"Сине-желтые" оказались сильнее канадцев.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Мужская сборная Украины по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу / en.volleyballworld.com

Мужская сборная Украины по волейболу одолела команду Канады в своем седьмом матче сезона в Лиге наций.

"Сине-желтые" одержали победу со счетом 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23).

Самым результативным игроком поединка стал диагональный сборной Украины Василий Тупчий, который набрал 20 очков.

Полное видео матча Украина — Канада

Для украинцев это третья победа подряд в Лиге наций. До этого подопечные Рауля Лосано обыграли Бразилию, которая является третьим номером мирового рейтинга, а также разбили Италию — действующего чемпиона мира.

В стартовом матче сезона Лиги наций сборная Украины проиграла Японии (0:3), во втором — победила Китай (3:1), в третьем — одолела Кубу (3:0), а в четвертом — проиграла Польше (2:3).

Благодаря победе над Канадой сборная Украины поднялась на промежуточное первое место в турнирной таблице Лиги наций — пять побед в семи поединках.

Последний матч во вторую игровую неделю украинские волейболисты проведут в воскресенье, 28 июня, против Болгарии. Начало встречи — в 14:00 по киевскому времени.

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Дата публикации
Количество просмотров
63
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