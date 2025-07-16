Сборная Украины по волейболу одержала трудную победу над Нидерландами в Лиге наций (видео)

Мужская сборная Украины по волейболу / © Федерація волейболу України

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Мужская сборная Украины по волейболу одержала трудную победу над командой Нидерландов в своем девятом матче в Лиге наций.

Поединок завершился триумфом "сине-желтых" на тай-брейке – 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 26:24, 15:13).

Для сборной Украины это шестая победа в турнире. На старте Лиги наций наша команда обыграла США (3:0) и Кубу (3:2), после чего проиграла Бразилии (2:3), Ирану (2:3) и Франции (0:3), затем победила Турцию (3:0), Японию (3:2) и Болгарию (3:1).

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"Сине-желтые" продолжают борьбу за выход в плей-офф Лиги наций, куда попадут восемь лучших команд группового этапа.

Кроме того, сборная Украины досрочно гарантировала место в Лиге наций по волейболу на следующий сезон.

Следующий матч в Лиге наций украинцы проведут против действующего чемпиона мира Италии в четверг, 17 июля, начало – 17:30 по киевскому времени.

Отметим, что мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории играет в Лиге наций.

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Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу-2025.