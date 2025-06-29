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Сборная Украины по волейболу одержала волевую победу над Болгарией в Лиге наций (видео)
"Сине-желтые" выиграли свой пятый из восьми поединков на турнире.
Мужская сборная Украины по волейболу одержала волевую победу над командой Болгарии в своем восьмом матче в Лиге наций.
"Сине-желтые" проиграли первый сет, но выиграли три следующих – 3:1 (20:25, 25:19, 26:24, 25:22).
Для сборной Украины это пятая победа в турнире. На старте Лиги наций наша команда обыграла США (3:0) и Кубу (3:2), после чего проиграла Бразилии (2:3), Ирану (2:3) и Франции (0:3), а затем победила Турцию (3:0) и Японию (3:2).
Благодаря победе над Болгарией украинцы поднялись на пятое место в таблице Лиги наций – наша команда имеет 5 побед и 15 очков после восьми матчей.
Следующий матч в Лиге наций украинцы проведут 16 июля против Нидерландов.
Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории играет в Лиге наций.
Каждая сборная на групповом этапе турнира проведет по 12 матчей, после чего определятся восемь команд, которые выйдут в плей-офф.
Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по волейболу разгромно вышла в финал Золотой Евролиги-2025.