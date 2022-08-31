Сборная Украины по волейболу одержала вторую победу и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Украины по волейболу обыграла команду Пуэрто-Рико в третьем туре группового раунда чемпионата мира-2022.

В своем третьем матче на мировом форуме сборная Украины по волейболу оказалась сильнее Пуэрто-Рико.

Подопечные Угиса Крастиньша проиграли первый сет, но одолели соперника в трех последующих. Как итог, победа "сине-желтых" со счетом 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19).

Самым результативным игроком матча стал капитан сборной Украины Олег Плотницкий, набравший 19 очков.

Это вторая победа Украины в турнире. Ранее наша команда разгромно обыграла Тунис и проиграла сербам в стартовом поединке.

Таким образом, украинцы с 6 очками заняли второе место в своей группе и вышли в плей-офф мирового первенства. Выиграла этот квартет Сербия, имея 3 победы в 3 матчах.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Украины сыграет с Нидерландами. Эта встреча состоится 3 сентября в Любляне.

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