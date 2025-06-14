Сборная Украины по волейболу одержала вторую подряд победу на старте Лиги наций (видео)

Мужская сборная Украины по волейболу / © fivb.org

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Мужская сборная Украины по волейболу обыграла команду Кубы в своем втором матче в Лиге наций.

Напряженный пятисетовый матч завершился победой "сине-желтых" – 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15:12).

Самыми результативными волейболистами сборной Украины в этом поединке стали Василий Тупчий и Илья Ковалев, которые набрали по 18 очков.

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Обзор матча Украина – Куба

Для сборной Украины это вторая подряд победа на старте Лиги наций. В своем дебютном матче подопечные Рауля Лосано обыграли команду США, которая является бронзовым призером Олимпиады-2024.

После двух туров украинцы с 5 очками занимают третье место в таблице Лиги наций.

Следующий матч в Лиге наций "сине-желтые" проведут против Бразилии в субботу, 14 июня, в 16:00 по киевскому времени.

В сезоне-2025 волейбольная Лига наций проходит в расширенном формате: Международная федерация волейбола увеличила список участников с 16 до 18 команд.

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Каждая сборная на групповом этапе проведет по 12 матчей, после чего определятся восемь команд, которые выйдут в плей-офф.

По итогам сезона-2024 мужская сборная Украины завоевала право впервые в истории сыграть в Лиге наций по волейболу.

"Сине-желтые" получили путевку в Лигу наций как сборная с самым высоким местом в мировом рейтинге среди стран, которые не являются участниками турнира.