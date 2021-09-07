Сборная Украины по волейболу победила Бельгию и досрочно вышла в плей-офф Чемпионата Европы

Сборная Украины по волейболу победила Бельгию и досрочно вышла в плей-офф Чемпионата Европы

Третья победа "сине-желтых" на турнире.

Мужская сборная Украины по волейболу победила команду Бельгии в матче 4-го тура Чемпионата Европы, который проходит в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Этот результат обеспечил "сине-желтым" досрочный выход в 1/8 финала турнира.

Подопечные Угиса Крастиньша проиграли первый сет, но выиграли три следующие. Итоговый счет встречи 25:27, 25:23, 25:17, 25:23 в пользу "сине-желтых".

Ранее украинцы обыграли греков (3:2), проиграли сербам (0:3) и победили португальцев (3:2).

Следующий матч "сине-желтые" предстоит 8 сентября против Польши. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

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