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Сборная Украины по волейболу потеряла шансы на выход в плей-офф женского Евро-2026
Украинки потерпели четвертое поражение на турнире.
Женская сборная Украины по волейболу уступила команде Сербии в поединке заключительного, пятого тура чемпионата Европы-2026.
Матч завершился поражением "сине-желтых" со счетом 0:3 (21:25, 22:25, 21:25).
Для украинок это четвертое поражение на турнире. Наша команда потеряла шансы на выход в плей-офф, заняв итоговое пятое место в группе из шести команд.
На турнире выступают 24 команды, которые разделены на 4 группы. В плей-офф выйдут по 4 лучшие сборные из каждой группы.
Турнирная таблица группы В
1. Сербия — 5 побед (5 матчей), 15 очков (15:1 — по сетам)
2. Чехия — 3 победы (4), 9 очков (10:5)
3. Греция — 3 победы (5), 8 очков (10:10)
4. Болгария — 2 победы (4), 5 очков (7:8)
5. Украина — 1 победа (5), 4 очка (6:12)
6. Австрия — 0 побед (5), 0 очков (3:15)
Сборная Украины впервые за 7 лет не вышла из группы женского чемпионата Европы по волейболу. В 2021 и 2023 годах украинки заканчивали выступления на турнире в первом раунде плей-офф.
Ранее сообщалось, что сборная Украины по волейболу одержала первую победу на женском Евро-2026.