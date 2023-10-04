Сборная Украины по волейболу проиграла действующим чемпионам мира в отборе на Олимпиаду-2024 (видео)

"Сине-желтые" потерпели второе поражение в квалификации на Игры в Париже.

Мужская сборная Украины по волейболу уступила команде Италии в своем третьем матче отборочного турнира за выход на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

Поединок завершился победой действующих чемпионов мира со счетом 3:0 (25:23, 25:16, 25:16).

Обзор матча

Это уже второе поражение "сине-желтых" в квалификации на ОИ-2024. В стартовом матче отбора украинцы проиграли сборной Кубы, после чего победили команду Ирана.

После трех туров команда Угиса Крастиньша с тремя очками занимает шестое место в турнирной таблице группы А. Лидируют сборные Италии и Германии, которые набрали по 9 баллов.

Впереди у украинцев матчи с Бразилией (5 октября, 2:30), Катаром (6 октября, 23:00), Чехией (7 октября, 23:00) и Германией (8 октября, 23:00).

Участие в олимпийском отборочном турнире принимают 24 сборные, которые разделены на три группы по восемь команд в каждой. Путевки на Олимпиаду-2024 получат по две лучшие команды из каждой группы.

Напомним, на чемпионате Европы-2023 мужская сборная Украины по волейболу дошла до четвертьфинала, где с боем проиграла команде Словении.

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