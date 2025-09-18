- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 1 мин
Сборная Украины по волейболу проиграла Италии и не вышла в плей-офф чемпионата мира-2025
"Сине-желтые" в решающем поединке не осилили действующих чемпионов мира.
Мужская сборная Украины по волейболу проиграла Италии в заключительном, третьем матче группового этапа чемпионата мира-2025, который проходит на Филиппинах.
Подопечные Рауля Лосано уступили действующим чемпионам мира со счетом 0:3 по сетам – 21:25, 22:25, 18:25.
В итоге "сине-желтые" заняли третье место в группе и не вышли в плей-офф.
Отметим, что в стартовом матче группового этапа наша команда проиграла Бельгии (0:3), а затем победила Алжир (3:0).
Турнирная таблица группы F
1. Бельгия – 3 победы (3 матча), 8 очков (9:2 разница сетов)
2. Италия – 2 победы (3), 7 очков (8:3)
3. Украина – 1 победа (3), 3 очка (3:6)
4. Алжир – 0 побед (3), 0 очков (0:9)