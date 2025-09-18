Сборная Украины по волейболу проиграла Италии и не вышла в плей-офф чемпионата мира-2025

Украина – Италия (волейбол) / © Федерація волейболу України

Мужская сборная Украины по волейболу проиграла Италии в заключительном, третьем матче группового этапа чемпионата мира-2025, который проходит на Филиппинах.

Подопечные Рауля Лосано уступили действующим чемпионам мира со счетом 0:3 по сетам – 21:25, 22:25, 18:25.

В итоге "сине-желтые" заняли третье место в группе и не вышли в плей-офф.

Отметим, что в стартовом матче группового этапа наша команда проиграла Бельгии (0:3), а затем победила Алжир (3:0).

Турнирная таблица группы F

1. Бельгия – 3 победы (3 матча), 8 очков (9:2 разница сетов)

2. Италия – 2 победы (3), 7 очков (8:3)

3. Украина – 1 победа (3), 3 очка (3:6)

4. Алжир – 0 побед (3), 0 очков (0:9)