Сборная Украины по волейболу проиграла Румынии и выбыла из Евро-2026

Мужская сборная Украины по волейболу / CEV

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Мужская сборная Украины по волейболу уступила Румынии в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2026.

Поединок завершился поражением "сине-желтых" со счетом 0:3 по сетам (22:25, 21:25, 28:30).

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Таким образом, сборная Украины выбыла из континентального первенства, а румыны вышли в четвертьфинал, где сразятся с победителем пары Франция — Португалия.

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Полное видео матча Украина — Румыния

Напомним, на групповом этапе Евро-2026 сборная Украины выиграла четыре из пяти матчей, заняв второе место в своей группе.

"Сине-желтые" обыграли Израиль (3:1), Северную Македонию (3:0), Болгарию (действующих вице-чемпионов мира, 3:1) и Португалию (3:0).

Единственное поражение на пути к плей-офф команда Рауля Лосано потерпела в заключительном туре от Польши (действующих чемпионов Европы, 0:3).

Сборная Украины четвертый раз подряд сыграла в плей-офф мужского Евро по волейболу. На предыдущем чемпионате Европы "сине-желтые" дошли до четвертьфинала.

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Ранее сообщалось, что сборная Украины по волейболу не сумела выйти в плей-офф женского Евро-2026.

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