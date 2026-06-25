Сборная Украины по волейболу разбила действующих чемпионов мира в Лиге наций

Мужская сборная Украины по волейболу / en.volleyballworld.com

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Мужская сборная Украины по волейболу сенсационно победила команду Италии в своем шестом матче сезона в Лиге наций.

"Сине-желтые" обыграли действующих чемпионов мира со счетом 3:0 (25:23, 25:19, 25:16).

Самым результативным игроком поединка стал Олег Плотницкий (15 очков), который провел свой второй матч после возобновления карьеры в национальной команде. До этого он в последний раз играл за "сине-желтых" еще в 2023 году.

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В целом украинцы впервые в истории обыграли Италию на официальном уровне.

Полное видео матча Украина — Италия

Для нашей команды это вторая подряд победа над топ-соперником. Перед этим сборная Украины обыграла Бразилию, которая является третьим номером мирового рейтинга.

В стартовом матче сезона Лиги наций сборная Украины проиграла Японии (0:3), во втором — победила Китай (3:1), в третьем — одолела Кубу (3:0), а в четвертом — проиграла Польше (2:3).

За победу над итальянцами сборная Украинт получила 16,89 балла в мировой рейтинг, а также поднялась на промежуточное второе место в таблице Лиги наций — 4 победы и 13 очков.

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Следующий поединок в Лиге наций украинцы проведут в пятницу, 26 июня, против Канады. Начало встречи — в 17:30 по киевскому времени.

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