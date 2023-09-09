Сборная Украины по волейболу разобралась с Португалией и вышла в четвертьфинал Евро-2023

За путевку в полуфинал украинцы сразятся со Словенией.

Мужская сборная Украины по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы-2023.

В 1/8 финала континентального первенства команда Угиса Крастиньша обыграла Португалию по итогам трех сетов. Поединок Португалия – Украина завершился со счетом 0:3 (20:25, 19:25, 22:25).

В четвертьфинале соперниками "сине-желтых" будут действующие вице-чемпионы континента – словенцы, которые в другом матче 1/8 финала победили Турцию – 3:2.

Добавим, что сборные Украины и Словении уже встречались в групповом этапе нынешнего континентального первенства. Поединок завершился поражением украинских волейболистов.

Четвертьфинальный матч Евро-2023 Украина – Словения состоится в понедельник, 11 сентября.

Напомним, украинцы вышли в плей-офф чемпионата Евро-2023 с третьего места своей группы. "Сине-желтые" проиграли Словении (1:3), Хорватии (2:3) и Болгарии (1:3), после чего одержали победу над Финляндией (3:2) и обыграли Испанию (3:0).

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