Сборная Украины по волейболу с боем проиграла действующему вице-чемпиону континента в 1/4 финала Евро-2023

Мужская сборная Украины по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы-2023.

В четвертьфинале команда Угиса Крастиньша в напряженной борьбе потерпела поражение от действующего вице-чемпиона континента – сборной Словении.

Поединок Словения – Украина завершился со счетом 3:1 (25:17, 31:29, 21:25, 25:23).

Отметим, что украинцы встречались со словенцами уже во второй раз на этом турнире. В стартовом матче группового этапа наша команда также уступила со счетом 1:3 (25:23, 22:25, 20:25, 20:25).

В полуфинале Евро-2023 соперником сборной Словении будет победитель четвертьфинала Польша – Сербия. В другой части сетки полуфиналисты определятся в парах Италия – Нидерланды и Франция – Румыния.

Сборная Украины повторила свой лучший результат на ЧЕ по волейболу, во второй раз добравшись до четвертьфинала. Ранее "сине-желтые" играли в 1/4 финала чемпионата Европы-2019, вылетев там от команды Сербии (2:3).

Напомним, украинцы вышли в плей-офф чемпионата Евро-2023 с третьего места своей группы. "Сине-желтые" проиграли Словении (1:3), Хорватии (2:3) и Болгарии (1:3), после чего одержали победу над Финляндией (3:2) и обыграли Испанию (3:0).

В 1/8 финала континентального первенства сборная Украины разобралась с Португалией (3:0).

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