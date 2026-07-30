Сборная Украины по волейболу с боем уступила Польше в историческом четвертьфинале Лиги наций

Мужская сборная Украины по волейболу / en.volleyballworld.com

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Мужская сборная Украины по волейболу уступила команде Польши четвертьфинальном матче Лиги наций, который состоялся в Китае.

Поединок завершился победой поляков со счетом 3:1 по сетам (25:22, 22:25, 25:20, 25:17).

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Для сборной Украины это был первый в истории матч в плей-офф Лиги наций. Поляки же являются действующими чемпионами турнира, действующими чемпионами Европы и бронзовым призером чемпионата мира-2025.

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В полуфинале Лиги наций сборная Польши встретится со Словенией, а США сыграют против Японии.

Следующий поединок сборная Украины по волейболу проведет уже в рамках Евро-2026 против Израиля 10 сентября. Также соперниками "сине-желтых" на групповом этапе чемпионата Европы станут Польша, Болгария, Северная Македония и Португалия. Чтобы продолжить борьбу в плей-офф, украинцам нужно финишировать в топ-4 группы.

Континентальное первенство состоится с 9 по 26 сентября 2026 года в Болгарии, Финляндии, Италии и Румынии.

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