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Сборная Украины по волейболу с боем уступила Польше в историческом четвертьфинале Лиги наций
"Сине-желтые" выиграли сет у действующих чемпионов турнира, но не сумели пробиться в полуфинал.
Мужская сборная Украины по волейболу уступила команде Польши четвертьфинальном матче Лиги наций, который состоялся в Китае.
Поединок завершился победой поляков со счетом 3:1 по сетам (25:22, 22:25, 25:20, 25:17).
Для сборной Украины это был первый в истории матч в плей-офф Лиги наций. Поляки же являются действующими чемпионами турнира, действующими чемпионами Европы и бронзовым призером чемпионата мира-2025.
В полуфинале Лиги наций сборная Польши встретится со Словенией, а США сыграют против Японии.
Следующий поединок сборная Украины по волейболу проведет уже в рамках Евро-2026 против Израиля 10 сентября. Также соперниками "сине-желтых" на групповом этапе чемпионата Европы станут Польша, Болгария, Северная Македония и Португалия. Чтобы продолжить борьбу в плей-офф, украинцам нужно финишировать в топ-4 группы.
Континентальное первенство состоится с 9 по 26 сентября 2026 года в Болгарии, Финляндии, Италии и Румынии.