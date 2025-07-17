Сборная Украины по волейболу совершила камбэк, но проиграла чемпионам мира в Лиге наций (видео)

Волейбол Украина – Италия / © Федерація волейболу України

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Мужская сборная Украины по волейболу потерпела поражение от действующих чемпионов мира команды Италии в своем десятом матче в Лиге наций.

Поединок получился очень напряженным. Украинцы проиграли два первых сета, но затем совершили камбек и сравняли счет, выиграв следующие две партии. На решающем тай-брейке наша команда все же уступила – 2:3 (15:25, 20:25, 25:16, 25:13, 10:15).

Несмотря на поражение, сборная Украины заработала одно очко за матч против Италии. В настоящее время "сине-желтые" с 6 победами и 4 поражениями (18 баллов) занимают шестое место в общей турнирной таблице Лиги наций.

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Впереди у украинцев заключительные матчи группового этапа против Сербии (18 июля) и Канады (20 июля), по итогам которых и станет известно, сможет ли наша сборная финишировать в топ-8 и выйти в плей-офф.

Отметим, что мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории играет в Лиге наций.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу-2025.