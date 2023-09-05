Сборная Украины по волейболу уверенно обыграла Испанию и вышла в плей-офф Евро-2023

Мужская сборная Украины по волейболу обыграла Испанию в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы-2023.

Поединок завершился убедительной победой "сине-желтых" по итогам трех сетов – 3:0 (25:21, 25:21, 25:19).

Этот результат позволил команде Угиса Крастиньша обеспечить себе попадание в плей-офф. Для этого украинцам нужно было побеждать испанцев со счетом 3:0 или 3:1.

Для украинских волейболистов это вторая победа на текущем первенстве континента. Ранее украинцы проиграли Словении (1:3), Хорватии (2:3) и Болгарии (1:3), а также обыграли Финляндию (3:2).

Право сыграть в плей-офф получат четыре лучшие сборные из шести команд каждой группы. "Сине-желтые" уже точно не опустятся ниже четвертого места, но могут финишировать и третьими, если Болгария проиграет Словении со счетом 0:3 или 1:3. В зависимости от результата этого матча определится соперник Украины в 1/8 финала турнира.

Мужской чемпионат Европы по волейболу продлится до 16 сентября в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле. Украинцы проводили свои матчи группового раунда в болгарской Варне.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по волейболу драматично вылетела из чемпионата Европы-2023.

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