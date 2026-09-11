Сборная Украины по волейболу выиграла второй матч подряд на старте Евро-2026

Мужская сборная Украины по волейболу / CEV

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Сборная Украины по волейболу обыграла Северную Македонию во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2026.

Матч завершился победой "сине-желтых" со счетом 3:0 по сетам (25:22, 25:22, 25:10).

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Самым результативным игроком матча стал лидер сборной Украины Олег Плотницкий, в активе которого 16 очков.

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Полное видео матча Украина — Северная Македония

Для "сине-желтых" это вторая победа подряд на старте Евро-2026. В первом туре команда Рауля Лосано одолела Израиль (3:1).

С двумя победами и 6 очками сборная Украины вышла на промежуточное первое место в группе В чемпионата Европы.

Турнирная таблица. Группа B

1. Украина — 2 победы (2 матча), 6 очков (6:1 разница сетов)

2. Польша — 1 победа (1), 3 очка (3:0)

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3. Болгария — 1 победа (1), 3 очка (3:0)

4. Израиль — 0 побед (1), 0 очков (1:3)

5. Португалия — 0 побед (1), 0 очков (0:3)

6. Северная Македония — 0 побед (2), 0 очков (0:6)

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В третьем туре украинцы сыграют против Болгарии. Поединок состоится в субботу, 12 сентября. Начало — в 19:00 по киевскому времени.

Затем сборная Украины сразится с Португалией и Польшей. В 1/8 финала выйдут четыре лучшие команды группы.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по волейболу не сумела выйти в плей-офф женского Евро-2026.

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