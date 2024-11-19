Сборная Украины победила Албанию и вышла в плей-офф за путевку в элиту Лиги наций (видео)

Своего соперника в стыковых матчах команда Сергея Реброва узнает 22 ноября во время жеребьевки.

Сборная Украины обыграла команду Албании в матче последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Air Albania" в Тиране завершился со счетом 1:2 .

"Сине-желтые" открыли счет уже на 5-й минуте встречи. Александр Зинченко в центре штрафной албанцев точно пробил в левый нижний угол после того, как был заблокирован удар Романа Яремчука.

Отпраздновали забитый мяч украинцы очень символично, развернув футболку с числом "1000", поскольку сегодня, 19 ноября, 1000-й день полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

На 10-й минуте подопечные Сергея Реброва удвоили свое преимущество в счете. Георгий Судаков с левого фланга подал на правый угол вратарской на Ефима Коноплю, а тот сбросил на Яремчука, который головой переправил мяч в ворота.

На 75-й минуте албанцы сократили отставание в счете. Недим Байрами с пенальти развел мяч и Анатолия Трубина по разным углам после того, как вратарь сборной Украины сбил Мирто Узуни в собственной штрафной.

Обзор матча Албания – Украина

Будет добавлен в скором времени.

В параллельном матче группы B1 сборная Чехии на своем поле победила команду Грузии со счетом 2:1.

Чехия (11 очков) завоевала первое место в этом квартете и вышла в элитный дивизион Лиги наций. Украина (8 баллов) финишировала на второй строчке и сыграет в плей-офф за путевку в Дивизион А. Грузия (7 пунктов) стала третьей и посоревнуется в плей-офф за сохранение прописки в Дивизионе B. Албания (7 очков) заняла последнюю позицию и вылетела в Дивизион C.

Своего соперника в стыковых матчах за выход в элиту Лиги наций наша команда узнает во время жеребьевки, которая состоится в пятницу, 22 ноября. Это будет одна из сборных, которая заняла третье место в своей группе Дивизиона А: Шотландия, Бельгия, Венгрия или Сербия.

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