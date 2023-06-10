Сборная Украины победила Бразилию и вышла в полуфинал чемпионата мира по сокке

В четвертьфинале "сине-желтые" одолели действующих чемпионов мира.

Сборная Украины пробилась в полуфинал чемпионата мира-2023 по сокке. В 1/4 финала наша команда обыграла прошлогоднего триумфатора турнира – Бразилию.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1 , а в серии пенальти точнее оказались именно украинцы – 0:2 .

Бразилия открыла счет на 12-й минуте усилиями Волласа Сальвиньо, однако Андрей Мельник сравнял счет в конце первого тайма.

В серии пенальти отлично проявил себя вратарь сборной Украины Святослав Марканыч. Он выиграл обе дуэли, а Александр Колесников и Андрей Цопа не промахнулись.

Украинская сборная впервые в истории сыграет в полуфинале чемпионата мира по сокке. На предыдущем, дебютном мировом первенстве в 2022 году, "сине-желтые" дошли до четвертьфинала.

В полуфинале сборная Украины сыграет против команды Хорватии. Матч состоится в воскресенье, 11 июня, в 12:00.

Отметим, что победа над бразильцами стала для украинской сборной шестой подряд на текущем турнире.

На групповой стадии украинцы заняли первое место, обыграв Египет (5:0), Казахстан (6:2) и Ливию (10:2). В 1/16 финала наша команда прошла Албанию (3:1), а в 1/8 финала – Марокко (3:1).

Напомним, что Socca – разновидность мини-футбола, где играют команды в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут. От мини-футбола отличается количеством игроков и размером поля.

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