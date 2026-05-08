Сборная Украины победила Японию в заключительном матче на ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Украины победила Японию в матче заключительного, 5-го тура чемпионата мира-2026 по хоккею в дивизионе IA, который проходит в Польше. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу "сине-желтых".

Все шайбы в этом матче были забиты в первом периоде. Сначала Рэй Мураками вывел японцев вперед, но потом уже украинцы трижды поразили ворота соперника — точными бросками отличились Александр Пересунько, Алексей Дахновский и Даниил Трахт.

Для сборной Украины это третья победа на турнире. "Сине-желтые" стартовали поражением от Польши (2:3), после чего одолели Литву (2:1), обыграли Францию (3:2) и в серии буллитов проиграли Казахстану (4:5).

Благодаря победе над японцами сборная Украины с 10 очками поднялась на второе место в турнирной таблице. Путевки в элитный дивизион получают две лучшие команды.

Казахстан досрочно гарантировал первое место еще за тур до конца. На вторую путевку в элиту претендуют Украина и Польша — сейчас "сине-желтые" на 3 балла опережают поляков, но те еще не сыграли свой матч заключительного тура против Литвы.

Чтобы остаться на второй позиции и выйти в элитный дивизион подопечным Дмитрия Христича нужно, чтобы Польша не обыграла Литву в основное время. Этот поединок состоится 8 мая, начало — в 20:30 по киевскому времени.

В случае победы над литовцами в основное время Польша будет иметь одинаковое количество очков с Украиной (по 10), но финиширует второй благодаря тому, что обыграла нашу команду в личной встрече.

Турнирная таблица ЧМ-2026 в дивизионе ІА

1. Казахстан — 13 очков (5 матчей), +12 (разница шайб)

2. Украина — 10 очков (5), +2

3 Франция — 8 очков (5), +1

4. Польша — 7 очков (4), +1

5. Япония — 2 очка (5), -10

6. Литва — 2 очка (4), -6

Напомним, сборная Украины во второй раз подряд играет на чемпионате мира в дивизионе IA. В прошлом году наши хоккеисты были близки к тому, чтобы впервые с 2007 года вернуться в элиту, но в решающем матче заключительного тура проиграли Японии (2:3).

