Сборная Украины поднялась на шесть позиций в обновленном рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских национальных команд. В нем сборная Украины улучшила свое положение сразу на шесть позиций.

"Сине-желтые" поднялись с 30-го на 24-е место. В активе нашей команды теперь 1541,25 балла.

В июне сборная Украины провела три первых матча во главе с новым главным тренером Сергеем Ребровым. Наша национальная команда в товарищеском поединке драматично упустила победу над Германией (3:3), после чего в рамках отбора на Евро-2024 победила Северную Македонию (2:3) и обыграла Мальту (1:0).

Лидерство в рейтинге ФИФА сохраняет сборная Аргентины – действующий чемпион мира. За ней следуют Франция и Бразилия.

Рейтинг сборных ФИФА на 29 июня 2023 года

1. Аргентина – 1843.73

2. Франция – 1843.54

3. Бразилия – 1828.27

4. Англия – 1797.39 (+1 позиция)

5. Бельгия – 1788.55 (-1)

6. Хорватия – 1742.55 (+1)

7. Нидерланды – 1731.23 (-1)

8. Италия – 1726.58

9. Португалия – 1718.25

10. Испания – 1703.45

...

24. Украина – 1541.25 (+6)

После трех сыгранных поединков сборная Украины имеет 6 очков и занимает второе место в своей группе отбора на чемпионат Европы. Лидирует с 12 баллами Англия. Команды Италии и Северной Македонии набрали по три зачетных пункта, Мальта – ни одного.

Следующие игры квалификации на Евро-2024 сборная Украины проведет уже в сентябре. В рамках 5-го тура отбора на континентальное первенство подопечные Реброва 9 сентября примут команду Англии, после чего 12 сентября на выезде сыграют с Италией.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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