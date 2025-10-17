Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА после побед над Исландией и Азербайджаном

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг мужских национальных сборных. В нем команда Украины находится на 27-м месте .

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте ФИФА.

По сравнению с предыдущим рейтингом ФИФА, команда Сергея Реброва поднялась на одну позицию, обойдя сборную Канады.

В октябре сборная Украины провела два матча группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 года: на выезде победила Исландию (5:3) и в номинально домашнем поединке в польском Кракове обыграла Азербайджан (2:1).

Лидером рейтинга ФИФА остается Испания. Аргентина вышла на второе место, опередив Францию, которая теперь замыкает топ-3.

Рейтинг сборных ФИФА на 17 октября 2025 года

1. Испания – 1880.76 балла

2. Аргентина – 1872.43 (+1 позиция)

3. Франция – 1862.71 (-1)

4. Англия – 1824.3

5. Португалия – 1778

6. Нидерланды – 1759.96 (+1)

7. Бразилия – 1758.85 (-1)

8. Бельгия – 1750.01

9. Италия – 1717.15 (+1)

10. Германия – 1713.3 (+2)

…

26. Турция – 1570.18 (+1)

27. Украина – 1555.36 (+1)

28. Канада – 1554.63 (-2)

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заключительные матчи группового этапа отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проведет в ноябре этого года: 13 ноября "сине-желтые" в Париже сыграют с Францией, а 16 ноября в Варшаве примут Исландию.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.