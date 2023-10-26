Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА после побед над Северной Македонией и Мальтой

Команда Сергея Реброва улучшила свое положение на две позиции.

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских национальных команд по итогам октябрьских матчей.

В опубликованном на сайте ФИФА списке сборная Украины поднялась с 24-го на 22-е место.

Победы в октябрьских матчах отбора на Евро-2024 над Северной Македонией (2:0) и Мальтой (3:1) позволили команде Сергея Реброва набрать 10,91 балла и обойти в рейтинге сборные Швеции и Перу.

Лидерство в рейтинге ФИФА сохранила сборная Аргентины, которая явояется действующим чемпионом мира. На второй и третьей позиции продолжают идти Франция и Бразилия соответственно.

Рейтинг сборных ФИФА на 26 октября 2023 года

1. Аргентина – 1861,29 очка

2. Франция – 1853,11

3. Бразилия – 1812,2

4. Англия – 1807,88

5. Бельгия – 1793,71

6. Португалия – 1739,83 (+2 позиции)

7. Нидерланды – 1739,26

8. Испания – 1725,97 (+2)

9. Италия – 1717,81

10. Хорватия – 1711,88 (-4)

...

22. Украина – 1549,33 (+2)

Сейчас сборная Украины с 13 очками занимает вторую позицию в группе C. Лидирует с 16 баллами Англия. На третьей позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Таблица группы С после восьми туров

Таблица группы С после восьми туров / Фото: flashscore.ua

В своем заключительном матче группового раунда отбора на ЧЕ сборная Украины будет принимать Италию. Поединок состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Победа гарантированно выведет "сине-желтых" на Евро.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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