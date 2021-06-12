Сборная Украины погуляла по Амстердаму накануне старта на Евро-2020: расписание предматчевых мероприятий

В воскресенье, 13 июня, команда Андрея Шевченко встретится с Нидерландами.

Сборная Украины провела прогулку по Амстердаму, где проведет стартовый матч Чемпионата Европы-2020 с национальной командой Нидерландов.

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Накануне поединка футболисты и тренерский штаб прошлись по живописному парку возле своего отеля. Прогулка длилась около получаса.

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Вечером нашу команду ожидают традиционные предматчевые события: пресс-конференция главного тренера Андрея Шевченко и Александра Зинченко (18:45 по киевскому времени) и тренировка на "Йохан Кройф Арене" (19:30).

Матч Нидерланды - Украина состоится в воскресенье, 13 июня, на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме, начало - в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию поединка.

Встречу смогут посетить около 16 тысяч фанатов (30% от общей вместимости арены). Однако украинских болельщиков не пустят на первый матч команды Шевченко на Евро-2020.

Также украинцы на групповом этапе проведут два матча в Бухаресте (Румыния): 17 июня с Северной Македонией и 21 июня с Австрией.

Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре обладателя лучших третьих мест выйдут в плей-офф.

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

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