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Сборная Украины показала лучший результат в истории на женском чемпионате Европы по боксу

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Сборная Украины показала лучший результат в истории на женском чемпионате Европы по боксу

Федерация бокса Украины

"Сине-желтые" заняли второе место в итоговом медальном зачете.

Женская сборная Украины триумфально выступила на чемпионате Европы-2022 по боксу, который состоялся с 11-го по 23 октября в Черногории.

По итогам соревнований украинки завоевали на турнире 6 медалей - три золотых, одну серебряную и две бронзовые.

Все медали Украины на женском чемпионате Европы-2022 по боксу

  • "Золото": Татьяна Коб (до 52 кг), Анастасия Ковальчук (до 54 кг), Мария Ловчинская (свыше 81 кг)
  • "Серебро": Мария Бова (до 63 кг)
  • "Бронза": Анастасия Черноколенко (до 75 кг), Раиса Пискун (до 81 кг)

В командном медальном зачете наша сборная заняла второе место. Возглавила медальный зачет Ирландия - 3 "золота", 2 "серебра" и 2 "бронзы". Топ-3 замкнула Болгария - одно "золото", 2 "серебра" и одна "бронза".

Результат на Евро-2022 стал лучшим за всю историю выступлений украинской команды на женских чемпионатах Европы по боксу. На предыдущем континентальном первенстве, состоявшемся в 2019 году в Испании, "сине-желтые" завоевали пять медалей: одну "серебро" и четыре "бронзы".

Медальный зачет Евро-2022 по боксу (топ-10)

  • 1. Ирландия – 3 "золота" + 2 "серебра" + 2 "бронзы" (7 в целом)
  • 2. Украина – 3+1+2 (6)
  • 3. Болгария – 1+2+1 (4)
  • 4. Италия – 1+1+3 (5)
  • 5. Армения – 1+0+2 (3)
  • 5. Турция – 1+0+2 (3)
  • 7. Литва – 1+0+1 (2)
  • 8. Германия – 1+0+0 (1)
  • 9. Польша – 0+3+0 (3)
  • 10. Азербайджан – 0+1+1 (2)
  • 10. Черногория – 0+1+1 (2)

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