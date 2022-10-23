Сборная Украины показала лучший результат в истории на женском чемпионате Европы по боксу

"Сине-желтые" заняли второе место в итоговом медальном зачете.
Женская сборная Украины триумфально выступила на чемпионате Европы-2022 по боксу, который состоялся с 11-го по 23 октября в Черногории.
По итогам соревнований украинки завоевали на турнире 6 медалей - три золотых, одну серебряную и две бронзовые.
Все медали Украины на женском чемпионате Европы-2022 по боксу
- "Золото": Татьяна Коб (до 52 кг), Анастасия Ковальчук (до 54 кг), Мария Ловчинская (свыше 81 кг)
- "Серебро": Мария Бова (до 63 кг)
- "Бронза": Анастасия Черноколенко (до 75 кг), Раиса Пискун (до 81 кг)
В командном медальном зачете наша сборная заняла второе место. Возглавила медальный зачет Ирландия - 3 "золота", 2 "серебра" и 2 "бронзы". Топ-3 замкнула Болгария - одно "золото", 2 "серебра" и одна "бронза".
Результат на Евро-2022 стал лучшим за всю историю выступлений украинской команды на женских чемпионатах Европы по боксу. На предыдущем континентальном первенстве, состоявшемся в 2019 году в Испании, "сине-желтые" завоевали пять медалей: одну "серебро" и четыре "бронзы".
Медальный зачет Евро-2022 по боксу (топ-10)
- 1. Ирландия – 3 "золота" + 2 "серебра" + 2 "бронзы" (7 в целом)
- 2. Украина – 3+1+2 (6)
- 3. Болгария – 1+2+1 (4)
- 4. Италия – 1+1+3 (5)
- 5. Армения – 1+0+2 (3)
- 5. Турция – 1+0+2 (3)
- 7. Литва – 1+0+1 (2)
- 8. Германия – 1+0+0 (1)
- 9. Польша – 0+3+0 (3)
- 10. Азербайджан – 0+1+1 (2)
- 10. Черногория – 0+1+1 (2)
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