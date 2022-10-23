Сборная Украины показала лучший результат в истории на женском чемпионате Европы по боксу

Женская сборная Украины триумфально выступила на чемпионате Европы-2022 по боксу, который состоялся с 11-го по 23 октября в Черногории.

По итогам соревнований украинки завоевали на турнире 6 медалей - три золотых, одну серебряную и две бронзовые.

Все медали Украины на женском чемпионате Европы-2022 по боксу

"Золото": Татьяна Коб (до 52 кг), Анастасия Ковальчук (до 54 кг), Мария Ловчинская (свыше 81 кг)

Татьяна Коб (до 52 кг), Анастасия Ковальчук (до 54 кг), Мария Ловчинская (свыше 81 кг) "Серебро": Мария Бова (до 63 кг)

Мария Бова (до 63 кг) "Бронза": Анастасия Черноколенко (до 75 кг), Раиса Пискун (до 81 кг)

В командном медальном зачете наша сборная заняла второе место. Возглавила медальный зачет Ирландия - 3 "золота", 2 "серебра" и 2 "бронзы". Топ-3 замкнула Болгария - одно "золото", 2 "серебра" и одна "бронза".

Результат на Евро-2022 стал лучшим за всю историю выступлений украинской команды на женских чемпионатах Европы по боксу. На предыдущем континентальном первенстве, состоявшемся в 2019 году в Испании, "сине-желтые" завоевали пять медалей: одну "серебро" и четыре "бронзы".

Медальный зачет Евро-2022 по боксу (топ-10)

1. Ирландия – 3 "золота" + 2 "серебра" + 2 "бронзы" (7 в целом)

2. Украина – 3+1+2 (6)

3. Болгария – 1+2+1 (4)

4. Италия – 1+1+3 (5)

5. Армения – 1+0+2 (3)

5. Турция – 1+0+2 (3)

7. Литва – 1+0+1 (2)

8. Германия – 1+0+0 (1)

9. Польша – 0+3+0 (3)

10. Азербайджан – 0+1+1 (2)

10. Черногория – 0+1+1 (2)

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