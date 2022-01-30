Сборная Украины покидает Чемпионат Европы по биатлону без медалей: результаты последней гонки

Сборная Украины покидает Чемпионат Европы по биатлону без медалей: результаты последней гонки

Ни одной награды - неутешительный итог континентального первенства для нашей команды.

В воскресенье, 30 января, Чемпионат Европы по биатлону-2022 в немецком Арбере завершился одиночной смешанной эстафетой.

Сборную Украины представляли Денис Насыко и Вита Семеренко. На двоих они настреляли восемь кругов штрафа и финишировали на седьмой позиции.

Отметим, что Украина заняла предпоследнее место среди команд, которые финишировали. В сингл-миксте 13 команд из 21 сняли как круговых.

Выиграли одиночную смешанную эстафету россияне, вторая - Франция, бронзовые награды - у Германии.

1. Россия (1+7) 39:10.5

2. Франция (4+10)+1:01.4

3. Германия (3+14) +1:34.1

4. Италия (3+12) +1:48.8

5. Норвегия (7+17)+2:10.9

6. Швеция (3+14) +2:31.9

7. Украина (8+14) +3:53.6

Ранее состоялась классическая смешанная эстафета, где украинская команда завершила гонку на 8-м месте.

Таким образом Украина не смогла выиграть на Чемпионате Европы в Арбере ни одной награды. "Сине-желтые" лишь однажды попали в цветочную церемонию - Тарас Лесюк занял шестое место в индивидуальной гонке.

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