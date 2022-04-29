Сборная Украины получила первого соперника для подготовки к плей-офф отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины получила первого соперника для подготовки к плей-офф отбора на ЧМ-2022

Национальная команда Украины по футболу назвала первого спарринг-партнера, с которым сыграет перед плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022.

Подопечные Александра Петракова встретятся с менхенгладбасской "Боруссией". Товарищеский поединок состоится 11 мая на стадионе "Боруссия Парк", который вмещает 54 тысяч зрителей.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Время начала матча будет согласовано позже. Украинские болельщики смогут посетить игру бесплатно.

Отметим, что спарринг с "Боруссией" должен стать для "сине-желтых" вторым поединком в рамках подготовки к полуфиналу плей-офф отбора на мундиаль против Шотландии.

Первый товарищеский матч украинцы собирались провести 6 мая, однако имя соперника по-прежнему остается неопределенным.

Сборная Украины поборется за путевку на ЧМ-2022

Полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия - Украина состоится 1 июня . Его победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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