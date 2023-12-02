Сборная Украины получила потенциальных соперников в финальном турнире Евро-2024

Команда Сергея Реброва узнала, с кем сыграет на чемпионате Европы, если сможет туда пробиться.

В ходе церемонии жеребьевки финального турнира Евро-2024 сборная Украины узнала своих потенциальных соперников на континентальном первенстве.

Украина, как возможный победитель плей-офф отбора Пути В, была посеяна из последней четвертой корзины и попала в группу E, где может сыграть против Бельгии, Словакии и Румынии.

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Отметим, что наша команда не сумела напрямую пробиться на чемпионат Европы, заняв третье место в своей отборочной группе. "Сине-желтые" пропустили на турнир Англию и Италию, а сами теперь сразятся в плей-офф за право выступить в финальной части ЧЕ.

В полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 подопечные Сергея Реброва встретятся с командой Боснии и Герцеговины. Этот матч состоится 21 марта на поле соперника нашей сборной.

Если украинцы победят боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта разыграют путевку на чемпионат Европы с победителем другого полуфинала Пути В между Израилем и Исландией. В этом поединке команда Реброва будет номинальным хозяином.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года будут принимать 10 городов Германии. Сборная Германии, как страна-хозяйка, без отбора попала на первенство континента.

В 1/8 финала Евро-2024 выйдут по две лучшие команды из каждой из шести групп, а также четыре лучшие сборные, которые займут третьи места.

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