Сборная Украины получила второго соперника для подготовки к плей-офф отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины получила второго соперника для подготовки к плей-офф отбора на ЧМ-2022

Национальная команда Украины по футболу назвала второго спарринг-партнера, с которым сыграет перед плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022.

Подопечные Александра Петракова встретятся с хорватским клубом "Риека". Товарищеский поединок состоится 18 мая на стадионе "Руевица".

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Начало матча – в 19:00.

Средства, собранные от продажи билетов, будут переведены на введенную президентом Украины Владимиром Зеленским глобальную платформу поддержки Украины United24, цель которой — объединить людей со всего мира в их желании помочь нашей стране.

Завтра, 11 мая, состоится первый контрольный матч в рамках тренировочного сбора в преддверии плей-офф отбора на ЧМ-2022. Соперником "сине-желтых" станет "Боруссия" Менхенгладбаха. Встреча состоится в Германии на стадионе "Боруссия Парк", начало – в 21:45 по киевскому времени. Смотрите поединок "Боруссия" Менхенгладбах – сборная Украины в прямом эфире на нашем сайте.

Сборная Украины сразится за путевку на ЧМ-2022

Напомним, полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня . Его победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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