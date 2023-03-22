Сборная Украины понесла еще одну кадровую потерю перед матчем отбора Евро-2024 с Англией

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный не поможет национальной команде в стартовом матче отбора на Евро-2024 против Англии.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Представители медицинского штаба "вишен" обсудили с украинскими коллегами физическое состояние 20-летнего футболиста, который уже восемь недель продолжает восстанавливаться от комбинированной травмы голеностопа.

Ввиду нынешних кондиций игрока и риска получения повторного повреждения, врачи совместно приняли решение дать Илье полноценно завершить процесс реабилитации. Следовательно, он покинул расположение национальной команды.

Кроме того, сообщается, что индивидуально тренируется капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Врачи внимательно следят за ним, решение по его участию в игре с Англией будет принято позже.

Отметим, что потеря Забарного – не первая для украинской сборной перед матчем с "Тремя львами". Ранее из-за травм из заявки "сине-желтых" выбыли два игрока донецкого "Шахтера" – полузащитник Александр Зубков и защитник Ефим Конопля.

Матч Англия – Украина состоится в воскресенье, 26 марта, на стадионе "Уэмбли". Начало игры – в 19:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.

Напомним, соперниками сборной Украины в отборе на Евро-2024 стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

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