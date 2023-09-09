Сборная Украины понесла еще одну кадровую потерю перед матчем с Англией в отборе к Евро-2024

Александр Тымчик не поможет "сине-желтым" в поединке против англичан.

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Тымчик пропустит матч 5 тура отбора на Евро-2024 против команды Англии.

Как сообщил официальный сайт УАФ, 26-летний защитник не тренировался с "сине-желтыми" вечером накануне игры. У Тымчика диагностировали воспаление мышц приводящей группы бедра, что исключает его участие в поединке с Англией.

Перспективы Александра успеть восстановиться до следующего матча против Италии станут известны после анализа ситуации и совместного решения главного тренера Сергея Реброва и медицинского штаба сборной.

Ранее сообщалось, что другой футболист "Динамо" – полузащитник Николай Шапаренко – из-за травмы выбыл из заявки сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 против Англии и Италии.

Поединок Украина – Англия состоится в субботу, 9 сентября, на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Англия доступна на нашем сайте.

После матча с англичанами сборная Украины во вторник, 12 сентября, в Милане сыграет с Италией в рамках 6-го тура отбора Евро-2024.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: результаты и турнирное положение

Сборная Украины уже провела три матча в квалификации Евро-2024. "Сине-желтые" проиграли Англии (0:2) на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, а затем в Скопье победили Северную Македонию (3:2) и обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве.

На данный момент команда Сергея Реброва с 6 очками занимает второе место в группе С. Лидирует с 12 баллами Англия. Команды Италии и Северной Македонии набрали по три зачетных пункта, Мальта – ни одного.

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Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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