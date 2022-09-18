Сборная Украины понесла еще одну кадровую потерю перед решающими матчами в Лиге наций

27-летний защитник получил повреждение приводной мышцы на тренировке в своем клубе.

Лечение и восстановление будет длиться около двух недель, поэтому Эдуард не сможет помочь "сине-желтым" в сентябрьских играх Лиги наций, сообщает официальный сайт УАФ.

Отметим, что уже не первая потеря украинской сборной перед сентябрьскими поединками. Ранее главный тренер национальной команды Александр Петраков довызвал в ряды сборной Украины вратарей Анатолия Трубина и Евгения Волынца, а также полузащитника Даниила Игнатенко вместо травмированных Георгия Бущана и Николая Шапаренко. Также стало известно, что в заключительных матчах Лиги наций украинцам придется обходиться без получившего повреждение Александра Зинченко.

Национальная команда начала свой сбор 16 сентября в Варшаве. Впереди у украинской сборной три поединка Лиги наций. "Сине-желтые" сыграют с Шотландией 21-го и 27 сентября и с Арменией - 24-го.

По итогам четырех туров сборная Украины лидирует в квартете с 7 очками. В своем стартовом матче Лиги наций-2022/23 "сине-желтые" минимально одолели Ирландию (1:0) , после чего коллектив Петракова в Польше разбил Армению (3:0) и свел в ничью игру с ирландцами (1:1) ;

, после чего коллектив Петракова в Польше и ; После Украины в таблице идут Шотландия (6 очков), Ирландия (4) и Армения (3). Отметим, что украинцы и шотландцы провели на одну игру меньше.

Добавим, что именно шотландцев выбила сборная Украины в плей-офф отбора к Чемпионату мира-2022 (3:1). Впрочем, на мировом первенстве команда Петракова не сыграет, ведь в финале квалификации она уступила Уэльсу (0:1).

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