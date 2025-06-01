Сборная Украины понесла еще одну кадровую потерю перед товарищеским турниром в Канаде

Владислав Дубинчак / © УАФ

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Защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак не сыграет за сборную Украины на июньском товарищеском турнире Canadian Shield, который состоится в Торонто.

26-летний футболист, который был в ранее опубликованной заявке национальной команды, не сможет помочь "сине-желтым" из-за болезни.

"Владислав Дубинчак пропустит сбор национальной команды в июне. Защитник "Динамо" заболел ветрянкой. Быстрого выздоровления, Влад", – сообщается на официальной странице УАФ в Facebook.

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Отметим, что для сборной Украины это уже вторая кадровая потеря перед турниром в Канаде. Ранее сообщалось, что полузащитник житомирского "Полесья" Александр Назаренко выбыл из заявки "сине-желтых" из-за повреждения.

В рамках грядущего товарищеского турнира сборная Украины сыграет два матча: против Канады (7 июня) и Новой Зеландии (10 июня). Оба поединка состоятся на стадионе BMO Field, который в 2026 году будет принимать встречи финальной части чемпионата мира.

Напомним, в сентябре этого года подопечные Сергея Реброва стартуют в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на будущий Мундиаль украинцы сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.