Сборная Украины понесла еще одну потерю перед матчем отбора на Евро-2024 с Северной Македонией

Защитник "Интера" Майами Сергей Кривцов не сыграет за сборную Украины в матче 7-го тура отбора на Евро-2024 против команды Северной Македонии.

На пресс-конференции накануне поединка главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров сообщил, что Кривцов пропустит предстоящую встречу из-за травмы.

В то же время, в общую группу сборной Украины вернулся защитник киевского "Динамо" Денис Попов, у которого была мышечная травма.

"Что касается состава, то, к сожалению, Сергей Кривцов имеет повреждение, которое у него было еще в Америке, и в этом матче он не будет участвовать. С другой стороны, Денис Попов возвращается в общую группу и будет тренироваться. Остальные футболисты готовы к завтрашней встречи", – приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Ранее из заявки национальной команды выбыли травмированные Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко. Их заменили Александр Пихаленок и Назарий Русин. Также в расположение "сине-желтых" был довызван Александр Сваток. Кроме того, вместо травмированного Андрея Лунина в лагерь "сине-желтых" довызвали Дмитрия Ризныка.

Матч Украина – Северная Македония состоится в субботу, 14 октября, на стадионе "Epet Arena" в Праге. Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.

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К слову, после матча с македонцами подопечные Реброва 17 октября на выезде встретятся с Мальтой в рамках 8-го тура отбора Евро-2024.

Украина – Северная Македония: турнирное положение перед матчем

По итогам шести туров сборная Украины с 7 очками занимает третье место в группе C. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (7). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0). Все, кроме итальянцев, провели по пять матчей, "Скуадра Адзурра" – четыре.

Таблица группы С (после шести туров)

Таблица группы С (после шести туров) / Фото: flashscore.ua

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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