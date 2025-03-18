Сборная Украины понесла кадровую потерю перед матчами плей-офф Лиги наций против Бельгии

Защитник английского "Плимута" Максим Таловеров не поможет сборной Украины в матчах плей-офф против Бельгии за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Как сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ) в официальном Telegram-канале, 24-летний футболист покинул расположение национальной команды из-за травмы.

Врачи диагностировали у Максима повреждение коленного сустава, которое он получил во время выступлений за свой клуб.

Поэтому Таловеров возвращается в "Плимут", где клубные врачи будут заниматься его дальнейшим восстановлением.

Матчи Украины против Бельгии запланированы на 20 и 23 марта. Первая встреча будет номинально домашней для "сине-желтых" и состоится в испанской Мурсии, ответный поединок будет принимать бельгийский Генк.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Сборная, которая проиграет, проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

Ранее сообщалось, что главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров объявил состав сборной Украины на матчи с Бельгией в плей-офф Лиги наций.

Также стало известно, кто будет судить матч Украина – Бельгия за место в элите Лиги наций.

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