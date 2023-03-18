Сборная Украины понесла кадровые потери перед матчем отбора Евро-2024 с Англией

В заявке "сине-желтых" на мартовский сбор снова произошли изменения.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань внес изменения в список футболистов, вызванных на стартовый матч отбора на Евро-2024 против Англии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, из-за повреждения из заявки выбыли два игрока донецкого "Шахтера" – полузащитник Александр Зубков и защитник Ефим Конопля.

В то же время Ротань перевел из резервного списка национальной команды в основной защитника "Александрии" Дениса Мирошниченко.

Отметим, что ранее в лагерь "сине-желтых" довызвали вратаря "Александрии" Никиту Шевченко и защитника киевского "Динамо" Дениса Попова, а голкипера "Шахтера" Дмитрия Ризныка исключили из состава из-за травмы.

Национальная команда начнет свой сбор 20 марта в Лондоне. Матч Англия – Украина состоится в воскресенье, 26 марта, на стадионе "Уэмбли". Начало игры – в 19.00 по киевскому времени.

Напомним, соперниками сборной Украины в отборе на Евро-2024 стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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