Сборная Украины понесла очередную кадровую потерю перед матчем отбора ЧМ-2026 против Франции

Роман Яремчук / © Associated Press

Сборная Украины по футболу понесла очередную кадровую потерю перед стартовыми матчами квалификации чемпионата мира-2026 против Франции и Азербайджана.

Как сообщает официальный Telegram-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ), форвард греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук получил травму в поединке за клуб и пропустит сентябрьские поединки национальной команды.

Вместо Яремчука в лагерь сборной Украины довызвали Назара Волошина.

"Волошина довызвали вместо Яремчука. К сожалению, да, Роман получил повреждение в игре за свою команду. Он был очень расстроен. Мы получили все снимки, что у него повреждение, и разрешили тренироваться в своей команде", – сказал главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров на пресс-конференции накануне матча с Францией.

Ранее сообщалось, что Богдан Михайличенко заменил в сборной Украины травмированного Александра Тымчика.

Также Георгий Бущан заменил в составе национальной команды травмированного Андрея Лунина.

Кроме того, Владислав Дубинчак заменил в расположении "сине-желтых" травмированного Виталия Миколенко.

Отбор на ЧМ-2026 подопечные Реброва начнут в пятницу, 5 сентября, номинально домашним матчем против Франции во польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

После этого сборная Украины во вторник, 9 сентября проведет выездной поединок с Азербайджаном в Баку. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.