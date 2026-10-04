Сборная Украины понесла серьезную потерю перед матчем с Венгрией в Лиге наций

Георгий Судаков / © УАФ

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Атакующий полузащитник сборной Украины Георгий Судаков пропустит матч четвертого тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Венгрии.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

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24-летний украинец не сыграет в поединке с венграми из-за повреждения и возвращается в расположение своего клуба — португальской "Бенфики".

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Отметим, что Судаков отличился голевой передачей в матче первого тура Лиги наций против Венгрии, где украинцы в Будапеште победили со счетом 1:0.

Матч Украина — Венгрия состоится в понедельник, 5 октября, на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Украина — Венгрия.

Сборная Украины сейчас занимает второе место в группе 2 Дивизиона B, набрав 4 очка. После победы над венграми команда Андреа Мальдеры сыграла вничью с Грузией (0:0) и разгромно проиграла Северной Ирландии (0:3).

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Венгры после поражения от Украины сыграли вничью с Северной Ирландией (0:0) и обыграли Грузию (1:0). Венгрия (4 балла) находится на третьей позиции, уступая украинцам из-за поражения в очной встрече.

Единоличным лидером этого квартета является Северная Ирландия (7 пунктов). Грузия (1 балл) идет последней.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объяснил разгромное поражение от Северной Ирландии в Лиге наций.

Также мы рассказывали, что болельщики сборной Украины вывесили мощные баннеры на матче Лиги наций с Северной Ирландией.

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