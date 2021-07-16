Сборная Украины понесла серьезную потерю за неделю до старта Олимпиады в Токио: что произошло

Сборная Украины понесла серьезную потерю за неделю до старта Олимпиады в Токио: что произошло

Алина Грушина пропустит Игры из-за травмы.

В составе сборной Украины по борьбе состоялась экстренная замена за неделю до начала Олимпийских игр-2020. Чемпионка Европы-2021 среди молодежи Алина Грушина получила травму и не сможет выступить на олимпийском турнире.

Об этом сообщила федерация спортивной борьбы Украины.

Также читайте Стал известен размер призовых для украинских спортсменов за медали на Олимпийских играх-2020

Для 21-летней Грушиной игры в Токио должны были стать первыми в карьере. В этом году она участвовала в четырех турнирах и каждый раз завоевывала медали.

Грушина получила олимпийскую лицензию по итогам европейского отбора, но она не является именной, поэтому Украина сохранит эту путевку на Олимпиаду-2020. В весовой категории до 57 кг Украину в Токио представит опытная Татьяна Кот.

В прошлом Кот также не выступала на Олимпийских играх. В 2015 году она добыла "бронзу" Чемпионата мира, а в 2016 и 2019 годах - "серебро" Чемпионата Европы.

Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.

и продлятся до 8 августа. На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.

Смотрите также: Олимпийские игры-2020: полное расписание всех соревнований в инфографике

Ранее ТСН Проспорт писал, что звезда украинского тенниса Марта Костюк снялась с Олимпиады-2020 из-за травмы. Кроме того, украинку Викторию Ус, выступающую в гребном слаломе, отправили на самоизоляцию по прибытии в Токио.

Новости мира: команду украинских боксеров провели на Олимпийские Игры

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку