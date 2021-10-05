Сборная Украины понесла серьезные потери перед судьбоносными матчами отбора на ЧМ-2022

"Сине-желтым" не помогут еще трое исполнителей.

Сборная Украины потерпела кадровые потери перед решающими поединками квалификации к Чемпионату мира-2022.

Так, по словам главного тренера "сине-желтых" Александра Петракова, в октябрьских матчах команде не помогут трое футболистов — Виталий Миколенко, Виталий Буяльский и Денис Бойко. Отмечается, что первые два не сыграют из-за надрыва мышцы. Что касается Бойко, то его не будет в расположении команды по семейным обстоятельствам.

"Кадровые потери? Они у нас серьезные, но без этого не бывает. Мне очень жаль, что выбыл Виталий Миколенко, мы его обследовали, у него приводящая мышца, не знаю сколько нужно времени.

Буяльский — я только с ним расстался. Буквально полчаса назад сделали МРТ, у него тоже надрыв приводящей мышцы. Дениса Бойко не будет по семейным обстоятельствам. И пока не могу сказать по Харатину и Ярмоленко. А так все в обойме, будет 24 футболиста ", — цитирует слова Петракова УАФ.

В октябре сборная Украины проведет два поединка квалификации на мундиаль: против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов). Сбор национальной команды начался 4 октября в Киеве;

После 5 матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, которая сыграла на поединок больше команды Петракова;

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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Добавим, что вне состава из-за травмы оказался один из ключевых футболистов сборной Украины — Александр Зинченко. Его призван заменить игрок "Днепра-1" — Александр Пихаленок. Ранее Петраков оставил вне заявки на ближайшие матчи национальной команды полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, с которым у него вспыхнул конфликт во время предыдущих сборов. Таким образом, сборная Украины будет играть решающие матчи отбора ЧМ-2022 сразу бех двух своих лидеров — Зинченко и Малиновского.

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