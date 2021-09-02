Сборная Украины понесла вторую тяжелую потерю перед матчем отбора ЧМ-2022 с Францией

Александру Петракову не позавидуешь.

Полузащитник сборной Украины Виталий Буяльский не сыграет в матче отборочного турнира Чемпионата мира-2022 против национальной команды Франции в Киеве.

28-летний хавбек получил повреждение сухожилия приводящей мышцы в поединке с Казахстаном, который завершился вничью со счетом 2:2.

Из-за травмы Виталий будет вынужден пропустить около двух недель. Также Буяльский не сыграет в товарищеской встрече с командой Чехии, которая состоится 8 сентября, говорится в заявлении Украинской ассоциации футбола.

Ранее стало известно, что игру с французами из-за перебора желтых карточек пропустит полузащитник Александр Зинченко.

После четырех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 4 очка. "Сине-желтые" занимают второе место в группе D, где лидирует с 8 баллами Франция.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Матч Украина - Франция состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка - в 21:45.

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