Сборная Украины после ноябрьских матчей отбора к ЧМ-2022 улучшила позицию в обновленном рейтинге ФИФА

"Сине-желтые" теперь в топ-25 мира.
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала рейтинг сборных по итогам ноябрьских поединков.
Об этом идет речь на официальном сайте организации.
Так, сборная Украины добавила в мировой классификации одну строчку и теперь располагается на 25 месте. Прогресс подопечных Александра Петракова связан с победой в заключительном матче отборочного этапа к Чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины (2:0).
Что касается топ-10 списка, то здесь стоит отметить падение сборной Италии, которую опередили Англия и Аргентина соответственно. Кроме того, здесь нашлось место для сборной Нидерландов, потеснивших Мексику.
РЕЙТИНГ ФИФА
(от 19 ноября 2021 года)
1. Бельгия – 1828,45
2. Бразилия — 1826,35
3. Франция — 1786,15
4. Англия – 1755,52
5. Аргентина — 1750,51
6. Италия – 1740,77
7. Испания — 1704,75
8. Португалия – 1660,25
9. Дания – 1654,54
10. Нидерланды – 1653,73
...
25. Украина – 1535,08
- Сборная Украины завершила групповой этап квалификации в ЧМ-2022 на втором месте, которое дало ей право сыграть в плей-офф за выход на ЧМ-2022. В активе "сине-желтых" 12 баллов. Выиграла группу сборная Франции, которая с 18 очками напрямую квалифицировалась на Мундиаль.
Ранее рассказывалось о том, с кем может сыграть сборная Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2022.
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