Сборная Украины потерпела досадное поражение в заключительном матче группового этапа Евробаскета-2022

В четверг, 8 сентября, мужская сборная Украины по баскетболу сыграла последний матч группового раунда Евробаскета-2022, в котором противостояла команде Хорватии.

Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы-2022 по баскетболу.

Начали команды достаточно ровно, однако во второй четверти соперник уже имел разницу в 12 очков. "Сине-желтые" сократили отставание до трех очков перед большим перерывом.

В третьей четверти счет удалось сравнять. Судьбу поединка решила заключительная четверть – после промаха Артема Пустового хорваты значительно оторвались от украинской команды. Итоговый счет 90:85.

Самым результативным в этом матче стал Владимир Герун, накануне отдыхавший в игре с Грецией. У Богдана Близнюка 16 очков, у Святослава Михайлюка – 14.

Это второе поражение подопечных Айнарса Багатскиса на Евробаскете-2022. Ранее "сине-желтые" уступили Греции ( 99:79 ).

Напомним, сборная Украины досрочно вышла в плей-офф Евробаскета-2022. Украинцы одержали три победы в трех играх группового раунда – над Великобританией, Эстонией и Италией.

Украина занимает третье место в группе С, но в случае победы Италии над Великобританией команда Багатскиса поднимется на вторую позицию.

ФОРМАТ ТУРНИРА

На первенстве континента по баскетболу выступают 24 сборные, которые поделены на 4 группы по 6 команд в каждой. По итогам группового этапа путевки в 1/8 финала получат четыре лучшие команды из каждой группы.

Далее 16 сборных будут определять победителя в одноматчевых противостояниях на вылет.

Чемпионат Европы по баскетболу продлится до 18 сентября 2022 года. Матчи будут сыграны в Чехии, Грузии, Италии и Германии.