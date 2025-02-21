Сборная Украины потерпела пятое поражение подряд и потеряла шансы выйти на Евробаскет-2025 (видео)

В дебютном матче после возвращения на тренерский мостик Айнарса Багатскиса "сине-желтые" проиграли словенцам.

Сборная Украины по баскетболу потерпела поражение от команды Словении в матче пятого тура квалификации на чемпионат Европы 2025 года. Поединок на площадке "Арены Рига" в столице Латвии завершился со счетом 71:84 в пользу словенцев.

Первую четверть словенская команда выиграла со счетом 22:24, после чего во втором периоде также была сильнее (14:21) и на большой перерыв отправилась с преимуществом в 9 очков.

Третью четверть словенцы также закончили в свою пользу (19:21), и перед заключительным периодом их гандикап составлял 11 очков. Последнюю 10-минутку Словения тоже забрала (16:18), уверенно доведя матч до победы.

Полное видео матча Украина – Словения

Для сборной Украины это был первый матч после возвращения Айнарса Багатскиса на пост главного тренера. Латвийский специалист, который ранее уже возглавлял "сине-желтых" с мая 2019-го по март 2023 года, в конце декабря 2024-го заменил Виталия Степановского.

Таким образом, украинские баскетболисты проиграли пять из пяти матчей в отборе на чемпионат Европы-2025. Ранее "сине-желтые" пол руководством Степановского потерпели поражение от Словении (73:87) и Португалии (77:79), а также дважды уступили Израилю (73:86, 75:88).

После пяти сыгранных поединков сборная Украины (0 побед) занимает последнее четвертое место в таблице квартета A и за тур до конца потеряла шансы выйти на Евробаскет-2025.

На чемпионат Европы из группы, где выступает сборная Украины, досрочно вышли три лучшие команды: Словения (4 победы), Израиль (3 победы + матч в запасе) и Португалия (2 победы + матч в запасе).

В заключительном поединке отбора на Евробаскет-2025, который уже не будет иметь никакого турнирного значения, сборная Украины 24 февраля на выезде сыграет с Португалией.

Сборная Украины впервые за 16 лет пропустит Евробаскет. В последний раз наша команда не участвовала в финальной стадии чемпионата Европы еще в 2009 году, после чего пять раз подряд успешно преодолевала квалификацию.

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