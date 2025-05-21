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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Сборная Украины потерпела разгромное поражение на старте ЧМ-2025 по мини-футболу

"Сине-желтые" проиграли Англии в своем первом матче на мини-футбольном Мундиале.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Мини-футбол Украина – Англия

Мини-футбол Украина – Англия

Сборная Украины по мини-футболу стартовала на чемпионате мира-2025 разгромным поражением от команды Англии со счетом 0:4.

В компенсированное к первому тайму время "Трех львов" вывел вперед Гарднер, а сразу после перерыва он удвоил преимущество своей команды.

Затем в составе английской сборной отличились Аль-Друби и Кэмпбелл, которые довели дело до разгрома.

На групповом этапе ЧМ-2025 по мини-футболу "сине-желтые" также сыграют против Турции (23 мая) и Венгрии (25 мая).

В стадию плей-офф пройдут по две лучшие команды из каждой группы.

В этом году мировое первенство по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в столице Азербайджана – Баку.

Все матчи сборной Украины на ЧМ-2025 по мини-футболу можно будет посмотреть в прямом эфире на платформе Киевстар ТВ.

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