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Сборная Украины потерпела разгромное поражение на старте ЧМ-2025 по мини-футболу
"Сине-желтые" проиграли Англии в своем первом матче на мини-футбольном Мундиале.
Сборная Украины по мини-футболу стартовала на чемпионате мира-2025 разгромным поражением от команды Англии со счетом 0:4.
В компенсированное к первому тайму время "Трех львов" вывел вперед Гарднер, а сразу после перерыва он удвоил преимущество своей команды.
Затем в составе английской сборной отличились Аль-Друби и Кэмпбелл, которые довели дело до разгрома.
На групповом этапе ЧМ-2025 по мини-футболу "сине-желтые" также сыграют против Турции (23 мая) и Венгрии (25 мая).
В стадию плей-офф пройдут по две лучшие команды из каждой группы.
В этом году мировое первенство по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в столице Азербайджана – Баку.
Все матчи сборной Украины на ЧМ-2025 по мини-футболу можно будет посмотреть в прямом эфире на платформе Киевстар ТВ.
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