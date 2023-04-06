Сборная Украины потеряла четыре позиции в рейтинге ФИФА, мировой футбол получил нового лидера

Месси и Ко залезли на вершину мировой классификации.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг мужских национальных сборных – первый в в 2023 году.

По сравнению с декабрем прошлого года сборная Украины опустилась на четыре строчки и теперь занимает 30-е место.

Отметим, что в этом году "сине-желтые" провели один официальный матч. На старте отбора к Евро-2024 подопечные Руслана Ротаня проиграли Англии на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Кроме того, изменения произошли на вершине мировой классификации. Лидерство в рейтинге ФИФА захватила сборная Аргентины – действующий чемпион мира. "Альбиселесте" потеснили с первого места Бразилию, которая также пропустила вперед команду Франции.

Рейтинг сборных ФИФА на 6 апреля 2023 года

1. Аргентина – 1840,93 (+1 позиция)

2. Франция – 1838,45 (+1)

3. Бразилия – 1834,21 (-2)

4. Бельгия – 1792,53

5. Англия – 1792,43

6. Нидерланды – 1731,23

7. Хорватия – 1730,02

8. Италия – 1713,66

9. Португалия – 1707,22

10. Испания – 1682,85

…

30. Украина – 1530,04 (-4)

В своем следующем поединке отбора на континентальное первенство сборная Украины 16 июня в гостях сыграет с Северной Македонией.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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