Сборная Украины потеряла двух игроков перед июньскими матчами отбора на Евро-2024

Валерий Бондарь и Александр Пихаленок пропустят поединки с Северной Македонией и Мальтой.

Защитник Валерий Бондарь и полузащитник Александр Пихаленок не помогут сборной Украины в предстоящих матчах отбора к Евро-2024 с Северной Македонией и Мальтой.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Оба игрока получили травмы. Бондарь имеет повреждение приводной мышцы, а Пихаленок – проблемы со ступней.

Отметим, что в последнем товарищеском матче с Германией Пихаленок вышел на поле на 78-й минуте, а Бондарь провел всю игру на скамейке для запасных.

В дебютном матче под руководством Сергея Реброва наша национальная команда драматично упустила победу над Германией (3:3) в товарищеском поединке, который состоялся 12 июня в Бремене.

Впереди у украинцев матчи отбора на Евро-2024 с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в Скопье и словацкой Трнаве соответственно.

Встреча Северная Македония – Украина состоится в пятницу, 16 июня, на стадионе "Тоше Проески". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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