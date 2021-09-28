Сборная Украины потеряла еще одного лидера на решающие матчи отбора ЧМ-2022: ему уже нашли замену

Сборная Украины потеряла еще одного лидера на решающие матчи отбора ЧМ-2022: ему уже нашли замену

Вместо Александра Зинченко в ряды "сине-желтых" довызван Александр Пихаленок.

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не сможет помочь сборной Украины в октябрьских матчах квалификации Чемпионата мира-2022.

Как сообщил официальный сайт УАФ, врачи английского клуба диагностировали у Александра надрыв икроножной мышцы.

В связи с этим исполняющий обязанности главного тренера "сине-желтых" Александр Петраков перевел из резервного списка в основной полузащитника "Днепр-1" Александра Пихаленка. Для 24-летнего игрока это первый вызов в национальную команду.

Отметим, что ранее Петраков оставил вне заявки на ближайшие матчи национальной команды полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, с которым у него вспыхнул конфликт во время предыдущих сборов. Таким образом, сборная Украины будет играть решающие матчи отбора ЧМ-2022 сразу двух своих лидеров - Зинченко и Малиновского.

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В октябре сборная Украины проведет два поединка квалификации на мундиаль: против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов). Сбор национальной команды начнется 4 октября в Киеве.

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Сборная Украины в отборе на Чемпионат мира 2022 года

После 5 матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, которая сыграла на поединок больше команды Петракова.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

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